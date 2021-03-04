Hadim’de muhtarlar toplantısı yapıldı

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Konya’nın Hadim İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

Hadim Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda pandemi sürecinde ilçe merkezi ve mahallelerdeki yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, muhtarların halkla içe içe olması nedeniyle azami derecede vatandaşa yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Hadimioğlu da, “Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı risk haritasında Konya ve tüm riskli ilçelerin gayretiyle risk rengini kırmızıdan maviye hep birlikte çevirelim” ifadelerine yer verdi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar ve kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

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