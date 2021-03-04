Akşehir’de pandemi denetimi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde korona virüs tedbirleri ve pandemi ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de katıldığı denetim Perşembe Pazarı ve farklı noktalarda gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini isteyen Kaymakam Kurnaz, vatandaşlardan bu konularda daha duyarlı olmalarını istedi. Vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı.

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