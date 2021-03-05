NEÜ ve Orman Genel Müdürlüğü’nden sürdürülebilir kalkınma için önemli bir adım

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle “Ekoturizm” ana başlığı altında birçok eğitsel ve bilimsel faaliyet hayata geçirilecek.

NEÜ ile Orman Genel Müdürlüğü arasında ekoturizm başta olmak üzere, ekoturizm rehberliği, ekoköy, turizm, proje yönetimi vb. konularla ilgili karşılıklı işbirliğini içeren bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte Türkiye’de ekoturizm ile ilgili faaliyet gösteren 4 üniversiteden biri olan NEÜ’nün bu alanda çok daha fazla ihtisaslaşmasına katkı sağlayacak projeler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

NEÜ Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol töreninde konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, projenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Teknoloji ve sanayideki hızlı değişim insanların yaşam şartlarını ve dolayısıyla yaşam tarzlarını etkiliyor. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte insanlar, yaşamlarını doğa ile iç içe geçirmek için gayret sarf eder hale geldiler. Bunun için de en önemli kaynağımız ormanlarımız. Önemli olan ormana, yeşile zarar vermeden tek bir ağaç bile kesmeden yaşam alanı oluşturabilmek. Üniversite olarak ekoturizm alanında oldukça iyi bir noktadayız. Orman Genel Müdürlüğümüz de bu konuda çok hassas. Bu hassasiyeti besleyecek bir takım akademik çalışmalar ve eğitimler konusunda karşılıklı birlikte hareket edeceğiz. Yapacağımız çalışmaları daha ileride yapılacak olan güzel çalışmalar için bir başlangıç olarak kabul ediyor ve örnek teşkil etmesini diliyorum” dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise yaptığı konuşmada, dünyadaki değişim ve gelişmeler sonucu meydana gelen küresel çevre sorunlarının ve kirlenmenin insanlara beraberinde sağlık sorunlarını da getirdiğini ifade etti. Karacabey, Orman Genel Müdürlüğü olarak insanların hayat kalitelerinin iyileştirilmesi ve tabii kaynaklardan çevreye zarar vermeden faydalanabilmeleri için ekoturizm alanında yaptığımız çalışmaları hızlandırdık. Bu çalışmaların önemli bir ayağı da alanda uzman kişilerin yetişebilmesi için en iyi eğitimin verilmesi. Bu alanda faaliyet gösteren Necmettin Erbakan Üniversitesi ile söz konusu eğitimin planlı bir şekilde yürütülmesi için birlikte hareket etme düşüncesindeyiz. Bu işbirliğinin çok güzel meyveler vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Protokolün imzalanmasının ardından NEÜ’de “Ekoturizm Rehberliği” bölümünde yüksek lisans tezini tamamlayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Abdurrahman Dinç tarafından cübbe giydirildi.

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