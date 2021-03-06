Ev ve bağ evlerinden çaldıkları eşyaları depoda saklamışlar



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da, evden ve bağ evinden 14 hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinin, çalıntı eşyaları depoda sakladıkları belirlendi.

Meram Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin birçok mahallesinde, farklı zamanlarda meydana gelen, evden ve bağ evinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Çalışma sonucu şüphelilerin, çaldıkları eşyaları Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki depoda sakladığı ihbarı alındı. Polis ekipleri, depoyu 4 gün boyunca izlemeye aldı. Yapılan fiziki takip sonrası şüphelilerin, kendilerine ait olmayan ve kilidini değiştirdikleri yeri depo olarak kullanıp, malzemeleri de burada sakladıkları tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, çalıntı malzemelerle Erkan İ., Murat İ., Abdil İ., Murat K. ve Kadir Ö.´yü yakalayarak, gözaltına aldı. Polis, 14 hırsızlık olayını aydınlatırken, depoda buzdolabı, çamaşır makinesi, inşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, televizyon, halı, bahçe aletleri gibi 150 çalıntı eşya buldu. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-03-06 11:54:30



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