Akşehir’de tütün operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde pazar yerinde 2 bin 508 sigara, 6 bin 200 makaron ve 37 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid19 dinamik denetim tedbirleri kapsamında ilçede kurulan pazarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve kontrollerde, faturasız ve belgesiz tütün satışı yapan E.A.’dan 912 sigara, 2 bin 600 makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün, M.B.’den 494 sigara, bin 600 makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün, E.A.’dan ise bin sigara, 2 bin makaron ile 12 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.