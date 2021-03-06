Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya´da, kısıtlama uygulanmayan ilk cumartesi cadde ve sokaklar, hava da sıcak olunca kalabalıklaştı. Maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca vaka sayısına göre açıklanan haritada, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride bulunan Konya´da, kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Kentte hava sıcaklığının da artmasıyla koronavirüs tedbirleri unutuldu. Cadde ve sokakların kalabalıklaştığı kentte, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Kentin işlek noktalarından Alaaddin Bulvarı ve Alaaddin Tepesi Parkı'nın da kalabalık olduğu gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-03-06 17:35:58



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