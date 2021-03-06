Haftalık vaka haritası açıklandı; Konya ve Aksaray'da artış, Karaman'da düşüş

KONYA, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre, haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. Geçen hafta 100 bin nüfusta vaka sayısı 119,28 olan Konya'da bu rakam, 6 Mart itibarıyla 150,98 olarak gerçekleşti. Aksaray'da rakam, 123,08´den 140,89´a yükselirken, Karaman'da ise 64,76´dan 55,31´e geriledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı. Buna göre, geçen haftaya oranla Konya ve Aksaray´da vaka sayılarında artış olurken, Karaman´da ise düşüş gözlendi.
Son koronavirüs haritasına göre, geçen hafta 100 bin nüfusta vaka sayısı 119,28 olan Konya'da bu rakam, 6 Mart itibarıyla 150,98 olarak gerçekleşti. Aksaray'da rakam, 123,08´den 140,89´a yükselirken, Karaman'da ise 64,76´dan 55,31´e geriledi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez
2021-03-06 17:54:13
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