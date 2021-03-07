Konya OSB’ye Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulacak

Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) arasında KOS’a bir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulması konusunda protokol imzalandı. KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından imzaları atılan protokol ile bölgede bir teknik bilimler meslek yüksek okulu kurulacak. Ayrıca okulda eğitim gören öğrencilerin iş bulması, sanayiye ve üretime kazandırılması için çeşitli başlıklarda işbirlikleri yapılacak.

Pratik eğitimler sahada olacak

Protokolün imza töreninde konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, sanayideki ‘aranan teknik eleman’ sıkıntısının devam ettiğinin altını çizerek, bu konuda yaşanan açığın kapatılması için bölgeye kazandırılacak okulun hayırlı olmasını diledi. Kütükcü, “Necmettin Erbakan Üniversitemizle birlikte, organize sanayi bölgemizin içine insan kaynağı yetiştirmeye yönelik bir teknik bilimler meslek yüksekokulu konuşlandıracağız. Bu meslek yüksekokulunun müfredatını ve eğitim programlarını üniversitemizle birlikte oluşturacağız. Teorik eğitimlerin meslek yüksekokulumuzda, pratik eğitimlerin de sanayi işletmelerimizde, bizzat sahada verildiği bir modeli hayata geçirmek istiyoruz” dedi.



Konya için tarihi bir adım

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, “Makinaların başına meslek yüksekokulu içerisinde, teorik eğitimini almış öğrenciler geçecek. Teoriyi de sanayici ve iş adamları belirleyecek. İşletmelerimiz şu nitelikte öğrencilere ihtiyacımız var diyecek, bizlerde müfredatı sanayicilerimize göre belirleyeceğiz. Okul bittikten sonra da, ara eleman sıkıntısı ortadan kalkacak. Bu protokol Türkiye için iyi bir örnek. Konya için ise tarihi bir adım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun Konya Organize Sanayi Bölgesine yapılması konusunda eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine KSO Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kahraman da katıldı.

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