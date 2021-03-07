Konya’da tanker ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde tanker ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli İlçesi Adana Konya Karayolu üzeri Şeker Fabrikası Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 BA 510 plakalı tanker 42 DFA 23 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine 112 sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaraya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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