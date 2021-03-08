Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

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Konya merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, TSK personeline sözde mahrem imamlık yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla toplam 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyon, Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer şüpheliler hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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