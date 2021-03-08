Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir'e bağlı Şamlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 42 BLA 67 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile içerisindeki M.U. yaralandı. Cep telefonunun çekmediği alanda, devriye görevi ifa eden jandarma ekiplerinin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi. Kazaya karışan araç, çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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