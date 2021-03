Konya Büyükşehir'den 8. sınıf öğrencilerine LGS çalışma kitabı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerine verilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) Hazırlık Kitaplarının dağıtım programına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle şehir genelindeki 8’inci sınıf öğrencilerine LGS Çalışma Kitabı dağıtıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile birlikte Karatay Şehit Sadık Ortaokulundaki öğrencilere LGS Çalışma Kitabı dağıtarak kademeli normalleşmeyle birlikte yeniden okullarına kavuşan 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrencilere hazırlanan kitapları dağıtan Başkan Altay, öğrencilerin derslerini ihmal etmemesini isteyerek, “LGS öncesi biz de sayısal ve sözel test kitapları hazırlayarak size küçük bir katkı sunuyoruz. Derslerinize iyi çalışın ama hayatta her şey sınav değil. Önemli olan iyi insan olmak. Her şeyden önce iyi bir evlat, iyi bir fert olmak çok kıymetli. Stres yapmayın ama derslerinizi de ihmal etmeyin” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Seyit Ali Büyük ise, okullara ve öğrencilere her zaman değer verdiği için Milli Eğitim camiası adına Başkan Altay’a teşekkür etti. Lise Giriş Sınavlarına (LGS) hazırlık için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sayısal ve sözel çalışma kitapları, Konya ili sınırları içerisinde bulunan tüm 8. sınıf öğrencileri için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak özel olarak paketlendi, 31 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmeye başlandı.

