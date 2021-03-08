Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Beyşehir'de

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Konya'nın Beyşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında araştırmageliştirme konularına ait işbirliği protokolünün imza törenine katıldıktan sonra Beyşehir ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Karacabey'e Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı Mehmet Koç da eşlik etti. Bekir Karacabey'in Beyşehir'de ilk ziyaret adresi Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü Kurucuova İşletme Şefliği oldu. İslibucak Yangın İlk Müdahale Ekip Binası, Kızoluk mevkiinde yer alan gençleştirme sahaları ve kuruluşu yapılacak olan Kızıloluk A tipi mesire yerinde incelemede bulunan Karacabey, Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan ve Kurucuova İşletme Şefi Onur Kanburoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Arazi programının ardından Karacabey, ilçe merkezinde tarihi Eşrefoğlu Camisi ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Karacabey, burada İşletme Müdürü Arıkan ve işletme şefleri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Karacabey, "Konya ilimizde ağaçlandırma, toprak muhafaza ve erozyon kontrolü, mesire yeri kuruluşu gibi yürütmekte olduğumuz projeleri yerinde inceledik. Çalışmalarda emek veren mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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