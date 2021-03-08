Kılca: “İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılca: “İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz”

İHA

Kılca: “İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Köprübaşı Mahallesinde belediyeye ait halı sahanın yerine yapılacak projeyi belirlemek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi.
Birlikte ve katılımcı yönetim hedefiyle gerçekleştirilen anket çalışması üç gün sürdü ve mahallenin tamamında yapıldı. Söz konusu anketle halkın tercihlerinin yanı sıra talepleri soruldu. Toplamda 5 sorudan oluşan anket çalışmasında şu sorular yer aldı: “Bahsedilen Köprübaşı Halı Sahası alanında Karatay Belediyesinin yeni bir proje yapmasını ister misiniz”, “Sizden Köprübaşı Halı Saha alanına bir proje yapmanız istenseydi sizin projeniz ne olurdu”, “Köprübaşı Halı Sahası alanında görmek istediğiniz yeni çalışmanın hangi yaş kesimine hitap etmesini istersiniz”, “Köprübaşı Halı Sahası alanında yapılabilecek çalışmanın hangi başlıkta hizmet vermesini istersiniz”, “Köprübaşı Halı Sahası alanına aşağıdaki projelerden hangisinin yapılmasını istersiniz; Gençlik Merkezi, Kütüphane, Spor Salonu, Kurs Merkezi veya Park Alanı?”

“İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada belediye olarak bugüne kadar hayata geçirdikleri tüm projelerin vatandaşın faydasına olmasına büyük özen gösterdiklerine vurgu yaparak bundan sonra da bu anlayışla hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak birlikte yönetim ve yerinde hizmet ilkeleri doğrultusunda ilçeye değer katan ve toplumun ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılayan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra bu sistemi azami ölçüde uygulamaya devam edeceğiz. Köprübaşı Mahallemizde de bu anlayışla hareket ediyoruz. Bölgede işlevselliğini yitiren ve bölge sakinlerimizden de gelen yoğun taleplerin neticesinde orada belediyemize ait halı saha kapatıldı. Belediye olarak söz konusu alana değer katacak, bölge halkımızın ihtiyaç ve isteklerine yönelik yeni proje çalışmalarına hemen başladık. Tabii bu konuda en doğru yatırımın belirlenmesi ve bölgeye kazandırılması son derece önemli. Bu amaçla da bağımsız bir araştırma şirketi vasıtasıyla vatandaşlarımızın görüşüne başvurmak amacıyla 3 gün boyunca Köprübaşı Mahallemizde anket çalışması yaptık. Hemşehrilerimizin ilgisi gayet güzel. Çalışmamızı tamamlayarak en kısa sürede bölgeye en doğru projeyi hayata geçirme gayretindeyiz. Bu vesileyle, Karatayımızın geleceği için görüşlerinizi bizimle paylaştıkları ve en doğru kararı almamızda bizlere destek oldukları için tüm hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyalı uluslararası tekvando hakemi Turkish Open'e davet edildi
YEREL HABERLER Konyalı uluslararası tekvando hakemi Turkish Open'e ...
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Beyşehir'de
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Beyşehir'de
Konya Büyükşehir'den 8. sınıf öğrencilerine LGS çalışma kitabı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir'den 8. sınıf öğrencilerine LGS ...
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ...
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 8 ...
Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi Konya'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Konya'da
Konya’da tanker ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da tanker ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Meyve suyu kutusuna uyuşturucu sakladılar
YEREL HABERLER Meyve suyu kutusuna uyuşturucu sakladılar
Başkan Akkaya muhtarları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Başkan Akkaya muhtarları bilgilendirdi
Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor
YEREL HABERLER Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar ...
Bazı kuş türleri için av sezonu kapandı
YEREL HABERLER Bazı kuş türleri için av sezonu kapandı
Meram Belediyesporlu milli haltercilerden altın madalya
YEREL HABERLER Meram Belediyesporlu milli haltercilerden altın ...
Konya OSB’ye Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulacak
YEREL HABERLER Konya OSB’ye Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ...
Meram Çamlıbel'de çevre düzenlemesi sürüyor
YEREL HABERLER Meram Çamlıbel'de çevre düzenlemesi sürüyor
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
Konya’da 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Konya’da 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Konya’da savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kırmızı kategorideki Konya'da eğlence mekanına baskın; 64 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Konya'da eğlence mekanına ...
Haftalık vaka haritası açıklandı; Konya ve Aksaray'da artış, Karaman'da düşüş
YEREL HABERLER Haftalık vaka haritası açıklandı; Konya ve Aksaray'da ...
Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız ...
Akşehir’de tütün operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de tütün operasyonu