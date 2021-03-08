Hüyük'te Covid-19 denetimleri

Konya'nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri Covid19 tedbirleri kapsamında paket servisi yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in kontrollü normalleşme dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda verdiği direktiflerinin ardından harekete geçen zabıta ekipleri, şehir merkezinde Covid19 tedbirleri çerçevesinde dinamik denetim uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, ilçede paket servisi ve gelal olarak hizmet veren restoran, lokanta, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerlerinin yanı sıra pazar yerinde de HES kodu uygulaması ile denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, denetimlerinde işyeri sahiplerinin yanı sıra vatandaşları da korona virüs salgınının daha da yayılmasını önlemek amacıyla maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine azami dikkat gösterilmesi uyarısında bulundu.

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