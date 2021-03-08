Başkan Akkaya, belediyedeki kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Belediye Başkanı Salih Akkaya, çalışan kadın personelle bir araya gelerek Kadınlar Günü’nü kutladı.

Akşehir İlçe Belediye Belediye Başkanı Salih Akkaya, kadın belediye personeliyle bir araya gelerek Kadınlar Günü’nü kutladı. Pandemi kurallarına dikkat edilerek yapılan programda; İslam tarihinde, Türk ve dünya tarihinde Türk kadınlarının yaptığı fedakarlıkları ve başarıları anlatan Başkan Akkaya, “Bizim kadınımız güçlü. Kadınımız güçlü olunca ailemiz de güçlü, toplumumuz da güçlü oluyor. Baktığımız zaman her başarılı hükümdarlarımızın arkasında ya eşleri yada anneleri gibi onları işleyen, projektör gibi ışık tutan kadınlarımız var. Allah onların hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Konuşmasının ardından programa katılan personele çiçek vererek aileleri ile birlikte nice günler kutlamayı temenni eden Başkan Akkaya, Kadınlar günü münasebetiyle de belediyede çalışan kadın personele yarım gün idari izin verdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; Kadınlar Günü nedeniyle KOMEK, ASEM, KOSKİ, Sevgi Evleri ve Huzurevindeki kadın personel ile kadın Belediye Meclis Üyelerine de çiçek gönderip günlerini kutladı.

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