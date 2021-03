Başsavcı Tuba Ersöz, Kadınlar Günü'nde kadına şiddet eylemlerini kınadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet eylemlerine tepki göstererek, kadına şiddetin insanlık onuru, Müslüman inancı ve toplumun tarihi, örf ve adetiyle bağdaşmayan eylemler olduğunu söyledi.

Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleştirilen "Kadın Gözünden Kadına Dair" konulu, sosyal medya ortamında düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreni Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Beyşehir Başsavcısı Tuba Ersöz, yarışmada derece elde eden ve sergileme kazanan kadın fotoğrafçıların ödül ve teşekkür belgelerini verdi. Ersöz, daha sonra kadınlarla birlikte kurdele keserek yarışmada derece kazanan ve sergilemeye layık bulunan eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.



"Kadına şiddet insanlık onuruyla bağdaşmayan eylemlerdir"

Başsavcı Tuba Ersöz, son günlerde basında oldukça gündemde olan kadına karşı şiddet eylemlerini kınadığını belirterek, "Bizler cenneti anaların ayakları altına alan bir inancın mensuplarıyız. Kadına şiddet, insanlık onuruyla, gerçekten bizim inancımızla, bu toplumun tarihiyle, örfüyle, adetiyle bağdaşmayan eylemlerdir. Özellikle son günlerde oldukça gündemde olan kadına karşı şiddeti bu vesileyle ben de kınamak istiyorum. Kadın, yeryüzündeki merhametin, şefkatin, sevginin ve fedakarlığın sembolüdür. Nesiller yetiştiren, hayatın her alanını güzelleştiren ve bizlere de gerçekten gelecek bahşeden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Başsavcı Tuba Ersöz, fotoğraf sergisini gezerken, eserler arasında hayatın her alanında kadına dair her türlü karenin yer aldığını gördüğünü belirterek, "Aynı zamanda bugünün anlamı ve önemine binaen bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yakın tarihte Bitlis'teki helikopter kazasında yaşamını yitiren şehitlerimizi de anmadan geçmek istemiyorum. Burada şehit düşen ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise, Başsavcı Ersöz'e günün anısına bir hediye takdim etti. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü, Beyşehir Belediyesi ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi işbirliği ile gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında, yarışmaya katılan fotoğrafların ön elemeleri de fotoğraf kulübünün kadın yöneticileri tarafından yapılırken, kadın fotoğrafçılar ise çektikleri kadın fotoğraflarıyla yarışmaya katıldı. Yarışma sonunda birinci gelen eserin sahibine bin 500, ikinciye bin, üçüncüye ise 750 liralık para ödülü verildi.

