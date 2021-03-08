Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 20’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan şutunu çekti. Kaleci Sehic’ten dönen topu Valencia üstten dışarıya yolladı.
29. dakikada Fenerbahçe’nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gökhan’ın indirdiği topu boş durumda olan Szalai ağlara yolladı. 01
32. dakikada Pelkas’ın pasıyla ceza sahasına sokulan OsayiSamuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 02
42. dakikada ceza sahası önünde sol çaprazda topla buluşan Pelkas’ın şutu üstten auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Süleyman Özay xx, Esat Sancaktar xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic x, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Adil xx, Jevtovic xx, Diomande x (Amir dk. 36 ?), Shengelia xx, Milosevic x, Sekidika xx, Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Bütüçi, Oğuz Kağan, Miya, Kravets, Doğan, Musa, Rahmanovic, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Serdar xx, Szalai xxx, Novak xx, Sosa xx, Mert Hakan xx, OsayiSamuel xx, Valencia xxx, Pelkas xxx, Thiam xx
Yedekler: Harun, Lemos, Ozan, Cisse, Samatta, Ferdi, İrfan Can, Gustavo, Tisserand, Sangare
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Szalai (dk. 29), OsayiSamuel (dk. 32) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Diomande, Adil (Konyaspor)
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