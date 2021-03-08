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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe’nin 30’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Jevtovic’in pasında savunmadan seken topa vuran Sekidika’nın vuruşu kaleci Altay’da kaldı.
62. dakikada Skubic’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Shengelia, arka direkteki Amir’e pas çıkardı. Amir’in sert vuruşunda kaleci Altay başarılı oldu.
63. dakikada Pelkas’ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Valencia’nın sert şutunu kaleci Sehic kurtardı. Sehic’ten dönen topu Pelkas tamamlamak istedi ama top az farkla yandan dışarıya çıktı.
70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Shengelia uzak direğe doğru vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
73. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Cikalleshi’nin pasına arkadan gelen Jevtovic vurdu ve topu ağlara gönderdi. Fakat gol yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
77. dakikada Jevtovic kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vurdu, kaleci Altay gole izin vermedi.
90. dakikada İrfan Can’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Samatta’nın vuruşunda kaleci Sehic başarılı oldu.
90. dakikada Ferdi’nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Sehic’ten seken top Serdar’ın önünde kaldı. Serdar boş kaleye topu gönderdi. 03

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Süleyman Özay xx, Esat Sancaktar xx
Konyaspor: Sehic x, Skubic x, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Adil xx, Jevtovic xx, Diomande x (Amir dk. 36 xx), Shengelia xx, Milosevic x (Kravets dk. 82 ?), Sekidika x (Bütüçi dk. 71 xx), Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Oğuz Kağan, Miya, Kravets, Doğan, Musa, Rahmanovic, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fenerbahçe: Altay xxx, Gökhan xxx, Serdar xx, Szalai xxx, Novak xx, Sosa xx (Gustavo dk. 59 xx), Mert Hakan xx (Ozan dk. 71 xx), OsayiSamuel xx (Ferdi dk. 70 x), Valencia xx, Pelkas xxx (Samatta dk. 82 ?), Thiam xx (İrfan Can dk. 59 xx)
Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Tisserand, Sangare
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Szalai (dk. 29), OsayiSamuel (dk. 32), Serdar (dk. 90) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Diomande, Adil (Konyaspor), Valencia, Samatta (Fenerbahçe)

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