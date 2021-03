Selahattin Baki'den sert açıklamalar

Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA) Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Pelkas´ın kaldırıldığı hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Baki, "Bizim şampiyonluğa inancımız sonsuz. İki hafta üst üste sedye ile koltuk değneği ile futbolcumuzu uğurluyoruz statlardan. Gündeme getiren dahi yok. Artık isim vereceğim Marcao diye bir adam var herhalde milletvekili oldu, bayağı bir dokunulmazlığı var çünkü. Her hafta hakemlere acayip acayip hareketler, rakip futbolculara keza öyle. 90 dakikayı tamamlıyor. Fenerbahçe´de böyle bir hareket yapan oyuncu olsa sizce, şu ortamda ne olurdu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yendi. Mücadelenin 80'inci dakikasında Skubic ile çarpışması sonucu yerde kalan Pelkas, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Çekilen MR sonuçları temiz çıkan Pelkas'ın durumu hakkında bilgiler veren Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Pelkas aldığı darbeler yüzünden kendisine bir beyin boyun ve göğüs tomografisi çekildi. Sonuçlar şimdilik iyi çıktı. Bununla beraber ilk aldığı darbede kendisi bayıldı. Geçici bir süre hafıza kaybı yaşadı. Ambulansta biraz kendine gelmeye başladı. Hastanede tam olarak şuuru yerine geldi. Şu anda kötünün iyisi bir senaryo ortaya çıktı. Doktoru aldığı darbeden dolayı birkaç gün gözlem altında dinlenmesi gerektiğini söyledi. En yakın zamanda aramıza dönecek. Bugün hepimizin istediği, özlediği bir ilk yarı izledik. Güçlü bir ilk yarı izledik skoru da bulduk. Daha da fazla bulabilirdik. İkinci yarı da durağan oynadık ama skoru korumasını bildik. Mutlu bir şekilde İstanbul´a dönüyoruz" dedi.

"REKABET DE BİR YERE KADAR"

Pelkas´ın sakatlanmasına neden olan hareketi değerlendiren Selahattin Baki, şöyle dedi: "Yalnız artık hakikaten, bağırıyorlar, çığırtkanlık yapıyorlar, `Adalet istiyoruz, adalet istiyoruz´ diye. Artık bunlar komedi. Neden komedi? Yahu arkadaş, bu camia 2011 yılından beri bugüne kadar bir 2011, bir 2014´te şampiyon oldu. Sen değil miydin Fenerbahçe kurşun yediği zaman güle oynaya oradan otobüs kullanıp geçen? Neyin adaletinden bahsediyorsun sen? Bu camianın, bu takımın canına kast edildi. Son 2 haftadır bizim 2 oyuncumuz ambulansla, koltuk değnekleriyle stattan çıkıyor. Bir tane sarı kart dahi yok. Neyin algısı? Bu ülkede Fenerbahçe aleyhine algı yaparak kariyer yapanlar, ekmek parası kazananlar var. Ve bunlar tekrar çıktı ortaya. Tekrar ediyorum, 2011´den beri sadece 2 şampiyonluğu var bu takımın. Dolayısıyla bu lobi faaliyetlerinin bu çığırtkanlığın, bu algılar en çok kime yarıyor bence ortada. Artık bütün spor kamuoyunun buna uyanması lazım. Rekabet de bir yere kadar. İnsanda biraz utanma olur. Bugün Pelkas´a yapılan hareket, Amerika´da dövüşlerde böyle bir hareket olduğu zaman, gecenin nakavtı diye dövüşçüye ekstra bonus verilir. 1 tane sarı kart yok. İnsanda biraz insaf, utanma olur. Balık baştan kokar. Bu işler bir tane hakem değiştirmekle, bir tane MHK başkanı değiştirmekle toparlanmaz. İnanın bana medyanın içinde olsun, sosyal medyanın içinde olsun, MHK´nin içinde olsun TFF´nin içinde olsun 25-30 yıldır çöreklenmiş bir zihniyet var. Bunları temizlemek gerekiyor. Gerçekten acınası bir haldeyiz. Utanması gerekenlerin, en yüksek sesinin çıktığı, en çok bağıranın en büyük hakları elde ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu artık yazıktır günahtır."

"PELKAS, KART GÖRDÜ MÜ DİYE SORDU"

Pelkas´ın kendisine maçın skorunu sorduğunu aktaran Baki, "Pelkas bana ilk maçın skorunu sordu, 3-0 dedim. Kim attı dedi, Serdar´ı söyledik. Baş parmağıyla işaret yaptı. Kart gördü mü? diye sordu, görmedi dedik, şaşırdı çocuk. Bize yakın bir kültürden geliyor ama o da herhalde böyle bir ortam görmedi" diye konuştu.

"MARCAO DİYE BİR ADAM VAR HERHALDE MİLLETVEKİLİ OLDU, DOKUNULMAZLIĞI VAR"

Baki sözlerine şöyle devam etti: "Bu kadar eleştirilen, yerden yere vurulan Fenerbahçe şampiyonluk adayı. Bir maç oynayacağız sonra Beşiktaş´a gideceğiz. Her şeyin değişebileceği bir ortamdayız. Yeter ki önce Fenerbahçeliler bu algılara düşmesin. Bu kadar algı, bu kadar lobi yazık günah yani. Bizim şampiyonluğa inancımız sonsuz. İki hafta üst üste sedye ile koltuk değneği ile futbolcumuzu uğurluyoruz statlardan. Gündeme getiren dahi yok. Artık isim vereceğim Marcao diye bir adam var herhalde milletvekili oldu, bayağı bir dokunulmazlığı var çünkü. Her hafta hakemlere acayip acayip hareketler, rakip futbolculara keza öyle. 90 dakikayı tamamlıyor. Fenerbahçe´de böyle bir hareket yapan oyuncu olsa sizce, şu ortamda ne olurdu. Lütfen artık dediğim gibi, bütün eleştirileri biz alıyoruz üzerimize. Futbol takımıyla 12 hafta kol kola girip yürüyelim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

