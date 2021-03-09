10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (2)

GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ
Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılınçer, gazetecilerin 'Oğlunuzu niçin öldürdünüz?' sorusu üzerine ''Ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım'' dedi.
İsmail Kılınçer'in, emniyetteki ifadesinde ayrıca ''Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarılıp, öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Borçlarım vardı. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım'' dediği öğrenildi.
HÜSEYİN, TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan Hüseyin Kılınçer'in cenazesi, otopsinin ardından Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZMustafa TANIR
2021-03-09 15:32:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.