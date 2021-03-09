10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (2)



GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ

Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılınçer, gazetecilerin 'Oğlunuzu niçin öldürdünüz?' sorusu üzerine ''Ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım'' dedi.

İsmail Kılınçer'in, emniyetteki ifadesinde ayrıca ''Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarılıp, öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Borçlarım vardı. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım'' dediği öğrenildi.

HÜSEYİN, TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Hüseyin Kılınçer'in cenazesi, otopsinin ardından Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZMustafa TANIR

2021-03-09 15:32:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.