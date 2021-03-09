Konya’da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Konya Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’un sunumlarıyla başlayan toplantıda, HES Kodu uygulamasının yaygınlaştırılması, aşı çalışmaları, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarında salgından korunma esasları ele alındı. Alınan tedbirlerin yerinde denetlenerek farkındalık sağlanması, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde açık olan süpermarketlerin temel tüketim malzemesi niteliği taşımayan ürünlerinin satışından kaynaklanan kalabalık oluşumunun bulaşma riskini artırması nedeniyle bu kısımların kapalı tutulmasının mümkün olup olmadığı, yüz yüze sınavlarda alınacak tedbirler ve kamu kurumlarında kendi özel pandemi eylem planları görüşüldü.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Vahdettin Özkan, “Sağlık otoritelerinin bilimsel anlamda yaptığı çalışmalar gösteriyor ki, Pandemi Eylem Planı’nın, en etkili, ölçülebilir ve sonuç odaklı tedbiri aşı faaliyetleridir. Bizim için önemli olan, kısa zamanda vatandaşlarımızın aşılanmasını sağlamaktır. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın yüzde 67’si şu anda aşılandı. Bir iki hafta içinde inşallah daha iyi bir noktaya geleceğiz” şeklinde konuştu.

HES kodunun yaygın ve etkili kullanılması için denetimlerin artırılacağını ifade eden Vali Özkan, hastalığa maruz kalmış vatandaşların dışarıya çıkmasının yüksek derecede risk oluşturduğunu ve bu durumu kontrol altında tutmak için alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasına devam edileceğini ifade etti. Maske, mesafe ve temizlik kuralının vatandaşlar tarafından büyük ölçüde benimsediğini ve bu kurala uyulduğunu belirten Vahdettin Özkan, “Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere belediyelerimize, emniyetimize, jandarmamıza, eğitim personelimize, AFAD’a, meslek odalarımıza ve diğer birimlerimize salgınla mücadelede yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Bu mücadeleye her kurum kendi cenahında katkı sunuyor” dedi.

Vatandaşları ev toplantıları ile ev ziyaretlerinden uzak durmaları yönünde uyaran Özkan, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının, mensuplarını ve çalışanlarını bilinçlendirme, yönlendirme ve denetleme hususunda daha çok gayret göstermesi gerektiğini dile getirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarının görev çerçevesinde pandemi eylem planını oluşturarak bizzat birim amirlerince uygulamaların takip edilmesi, denetlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin teşvik edilerek gerekirse ödüllendirilmesinin önemine değinen Özkan, bu uygulamanın salgınla mücadeleye büyük katkı sunacağını söyledi.

Toplantıya katılan İl Pandemi Kurulu Üyelerinin tek tek görüş, öneri ve düşüncelerini de alan Özkan, bir eylem planı dahilinde korona virüse karşı yürütülen mücadelenin kamu kuruluşları, belediyeler, meslek kuruluşları, özel sektör ve vatandaşların ortak azim ve iradesi ile kazanılacağını, bu irade ve azmin Konya’da mevcut olduğunu, gayretleri artırarak hep birlikte başarılacağını sözlerine ekledi.

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