Hüyük'te berber ve kuaför salonlarına dinamik denetim

Konya'nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren berber ve kuaför salonları, kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte zabıta ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında denetime tabi tutuldu.

İçişleri Bakanlığının Dinamik Denetim süreci konulu genelgesi doğrultusunda harekete geçen Hüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı dış mahallelerde faaliyet gösteren berber ve kuaför salonlarını denetledi. Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş'in de eşlik ettiği Dinamik Denetim modelinin icra edildiği kontrollerde, ekipler tarafından HES kodu uygulaması da yapıldı. İşyeri sahipleri ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin kişisel ve toplum sağlığı için önemine vurgu yapıldı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.