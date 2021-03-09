10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (3)

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TUTUKLANDI

Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya

2021-03-09 17:54:39



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