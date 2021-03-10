Konya Büyükşehir’den Mescid-i Aksa Fotoğraf Sergisi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çevresi ile Birlikte Mescidi Aksa Fotoğraf Sergisi”nin açılışını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Miraç Kandili’nde anlamlı bir etkinlik hazırlayarak, “Çevresi ile Birlikte Mescidi Aksa Fotoğraf Sergisi” açtı. Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi’nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, herkesin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik etti. Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut’un kutsal mekanların ve İslam beldelerinin fotoğraflarını çektiğini belirten Başkan Altay, kendilerinin de bir farkındalık oluşturmak adına bu fotoğrafları sergi olarak açtıklarını belirtti.



"İnşallah bu farkındalıklar Selahaddin Eyyübiler'in yetişmesine vesile olur"

Ümmetin hayali ve kanayan yarası olan Mescidi Aksa’nın bir an önce özgürlüğüne kavuşması için dua ettiklerini aktaran Başkan Altay, “İnşallah bu farkındalıklar, Selahaddin Eyyübiler’in yetişmesine vesile olur ve bir an önce Mescidi Aksa gönlümüzdeki yerine kavuşarak zulümden kurtulur. Filistinli kardeşlerimiz Mescidi Aksa başta olmak üzere o kutsal topraklarda büyük bir sıkıntı çekiyor. Biz de buradan onlara dua ediyoruz ve farkındalık oluşturarak insanların bu konuda bilgisinin oluşmasını arzu ediyoruz” dedi.

Fotoğraf Sanatçısı Orhan Durgut ise, “Bir farkındalık oluşması için bu tür çalışmalarımız oluyor. Sağ olsun Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız da destek olunca böyle güzel işler çıkıyor” ifadelerini kullandı.

69 adet fotoğraftan oluşan “Çevresiyle birlikte Mescidi Aksa” fotoğraf sergisi Konya Panaroma Müzesi’nde ve Kültürpark’ta 19 Mart’a kadar gezilebilecek.

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