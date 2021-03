Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan okulun açılışı yapıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 24 derslikli Sezai Karakoç Ortaokulu’nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Karatay İlçe Belediyesi tarafından Hacıyusufmescit Mahallesinde yapımı tamamlanan 24 derslikli Sezai Karakoç Ortaokulunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılışta yaptığı konuşmada eğitime verdikleri öneme vurgu yaparak Sezai Karakoç Ortaokulu’nun da kurumlar arası birlikteliğin güzel bir yansıması olduğunu söyledi.



“Okulumuzu çocuklarımıza emanet etmenin heyecanı içindeyiz”

Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu’nun eğitim camiasına hayırlar getirmesini dileyen Başkan Hasan Kılca, “Bizler Karatay Belediyesi olarak kalıcı eser bırakma derdindeyiz. Eğitimde kalitenin yükselmesi, çocuklarımızın en kaliteli yerlerde eğitim alması ve yetiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda da ilçemizde ülkemizin geleceğine yön ve ışık verecek güzel mekanlar kazandırmaya devam ediyoruz. İçerisinde kütüphane, fen ve müzik dersliği, beden eğitimi salonu ile daha birçok bölümün olduğu 24 derslikli Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulumuzu da hizmete açıyor olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Sezai Karakoç, hepimizin fikir kumaşına ilmek atmış bir büyük mütefekkir, ölmez dizelerin diline düşürüldüğü bir büyük şairdir. Sezai Karakoç, tıpkı Necip Fazıl, Nuri Pakdil ve her birini tanımaktan kıvanç duyduğumuz “Yedi Güzel Adam” misali üzerimizde hakkı olan bir büyüğümüzdür. O, nefesi çağları aşan bir soluk, milletimizin bağrında güm güm atan koca bir yürektir. O, iman yüklü bir kalp, engin bir gönüldür. Toplamda 8 milyon 300 bin lira maliyetle yapımını tamamlayarak hizmete açtığımız ve Sezai Karakoç’un adını taşıyan bu okulumuzdan da inşallah eğitim ve düşünce tarihimize damga vuracak yeni daha nice güzel adamlar yetişecektir. Bu konuda hem eğitim camiamıza hem de bütün öğrenci kardeşlerime sonuna kadar inanıyorum” dedi.



“Donanımlı nesiller yetişmesi için eğitme katkımız sürecek”

Hasan Kılca, Türkiye’nin ilerlemesi, güçlenmesi ve aydınlık yarınlara taşınması için eğitime yapılan her yatırımın altın değerinde olduğuna vurgu yaparak Karatay Belediyesi olarak eğitime yaptıkları her yatırımı bu anlayışla hayata geçirdiklerini ifade etti. Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletimizle, hükümetimizle il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle birlikte Karatay'da eğitim kalitesinin daha da artması için gayret gösteriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgi birikimleriyle donanımlı nesiller olmalarının yanı sıra değerlerine de bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe hazırlamaları en büyük hedefimiz. Yavrularımızın çok daha güzel ortamlarda ve şartlarda eğitim almalarının önünü açmaya devam edeceğimi belirtiyor; bu duygu ve düşüncelerle; Konyamızın ve ilçemizin eğitim hayatına, Karatayımızın derslik ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de konuşmasına en iyi yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, “Geleceğimizi şekillendirme noktasında çocukların eğitimle buluşturulması çok önemli. İsmiyle müsemma bir okulumuz bu. İnşallah öğrencilerimiz de bu okulumuzda çok güzel bir şekilde yetişecekler. Eğitime destek veren tüm belediyelerimize şükranlarımızı arz ediyoruz” diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu’nun açılışında yaptığı konuşmada “Eğitim için ne yapsak azdır. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına zenginlikler katmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında belediyelerin eğitime verdiği desteğe dikkatleri çekti.



Başkan Altay’dan Karatay Belediyesi’ne teşekkür

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi’nin bugüne kadar eğitime önemli katkılar yaptığını belirtti. Karatay Belediyesi tarafından tamamlanan okula Sezai Karakoç’un isminin verilmesinin ayrı bir önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Uğur İbrahim Altay, Sezai Karakoç’un bir bilim fikir ve dava insanı olduğunu söyledi. Altay, “İnşallah bu okuldan yetişen öğrencilerimiz de gelecekte toplumumuzun önder bir nesli olacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hangi konuda ihtiyacı varsa gücümüzün yettiğince imkânlarımızı seferber ediyoruz” şeklinde konuştu.



"Kısa sürede ilçeye 6 eğitim tesisi kazandırmak büyük takdir gerektirir

Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, eğitimin ülkemizin en önemli ve en öncelikli meselesi olduğuna dikkatleri çekerek Karatay Belediyesi’nin de bu hassasiyetle kısa sürede ilçeye 6 eğitim kazandırmasının takdir edilmesi gereken bir konu olduğuna vurgu yaptı.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Fidan Yüksel, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yıldırım, Karatay mülki erkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

