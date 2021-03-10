Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet OKUYUCUAtilla ATMACA/KONYA, (DHA)KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında KonyaAdana yolu Akören Mahallesi yakında meydana geldi. Betül Çatalbaş (21) yönetimindeki 48 AFV 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Betül Çatalbaş ve yanındaki Metin Çatalbaş (51), Kader Çatalbaş (6) ile Leyla Çatalbaş (33) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet OKUYUCUAtilla ATMACA

2021-03-10 18:18:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.