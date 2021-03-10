Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da Miraç Kandili programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Kentte camilere gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı. Namazın ardından da dua edildi. Kandil programı sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez

2021-03-10 22:47:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.