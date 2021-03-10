Konya'da, sahta alkol üretilen eve baskın

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) KONYA'da jandarma tarafından sahte alkol üretilen eve yapılan operasyonda, 25 litre kullanıma hazır alkol, 40 litre mayalanmış şarap, 50 litre incir mayası, 80 kilo kuru incir ve 1 adet alkol damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.A. (63), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Akşehir ilçesi Gölçayır Mahallesinde R.A.'nın, evinde sahte alkol ürettiğini belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında 25 litre kullanıma hazır sahte alkol, 40 litre mayalanmış şarap, 50 litre incir mayası, 80 kilo kuru incir ve 1 adet alkol damıtma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-10 22:49:26



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