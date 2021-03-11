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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir’den çiftçiye sertifikalı yonca tohumu desteği

İHA

Konya Büyükşehir’den çiftçiye sertifikalı yonca tohumu desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kullanılan kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla 24 ilçe 169 mahalledeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 70 bin kilogram sertifikalı yonca tohumu desteğinde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın artırılması amacıyla çiftçilere tohum desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde çiftçilere tohum teslim programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak hem tarımsal hem hayvansal üretimin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çiftçilere sertifikalı yonca tohumu dağıttıklarını belirten Başkan Altay, “Çünkü hayvancılıkta en önemli girdi maliyeti kaba yem ihtiyacının karşılanması. Bu iş birlikte yapılırsa kazançlı oluyor; bir taraftan tarlanıza hayvanların yiyeceği yemleri ekerek bir taraftan da hayvanlıkla uğraşarak. Biz çiftçilerimizin bu girdi maliyetini düşürmek için onlara yonca tohumu dağıtıyoruz. Yonca, çok uzun süreli ihtiyacı karşılayacak bir bitki” dedi.

"2021'de 12 milyon liralık fide ve fidan desteğinde bulunacağız"
Bugüne kadar çiftçiye toplamda 55 milyon liralık fide ve fidan desteğinde bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “İnşallah bu yıl da 12 milyon liralık fide ve fidan desteğinde bulunacağız. Amacımız çiftçimizin kazancını artırmak, kırsalda yaşayan vatandaşımıza destek olmak. Onların üretimi ülkemiz ve şehrimiz için çok kıymetli. Özellikle pandemi döneminde tarımsal ve hayvansal üretimin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük. Üretmek sizden, destek bizden. Hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. Konya, Türkiye’nin adeta gıda ve tarım sigortası. İnşallah bizler Konya olarak üretmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Çiftçiler ise, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı desteklemeden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, her zaman üreticinin yanında olan Başkan Altay’a teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kullanılan kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla 24 ilçe, 169 mahallede 673 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 70 bin kilogram sertifikalı yonca tohumu desteğinde bulundu. Yonca tohumu desteklemesi ile bölgemizde 11.660 dekar alanda yonca ekiminin yapılmasıyla yaklaşık olarak 46.000 ton ot üretimi gerçekleştirilmiş olacak. Büyükşehir, daha öncede 23 ilçe 130 mahallede 532 çiftçiye yüzde 50 destekli 100 bin kilogram Standart Sertifikalı Macar Fiği tohumu desteklemesi yapmıştı. Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 2021 yılı için tarımsal desteklemeleri kapsamında; ceviz, yarı bodur elma, asma, ahududu, böğürtlen, adaçayı, kekik, sera naylonu, lavanta fidesi, modern arıcılık, tarımsal makinalar kalemlerinde toplamda 12 milyon liralık destek sağlayacak.

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