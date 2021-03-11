Konya Bilim Merkezi Ankara’daki öğrencileri bilimle buluşturdu

Konya Bilim Merkezi, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında TÜBİTAK iş birliğiyle Ankara’nın kırsal kesimlerinde bulunan iki okulda öğrencileri bilimle buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 814 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla TÜBİTAK ile birlikte Ankara’nın kırsal kesimlerinde belirlenen okullarda “Bilim ve Teknoloji Buluşması” programları yaptı. Gölbaşı ilçesindeki Bezirhane Şehit Eyüp Ensar Ulaş ile Elmadağ ilçesindeki Üçevler Aytekin Keser ilk ve ortaokullarında düzenlenen etkinliklere TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı. Konya Bilim Merkezi eğitmenlerinin anlatımıyla; kodlama, yaşam bilimleri, matematik ve tasarım alanlarındaki eğitim materyalleri üzerinden 186 öğrenci atölye çalışmalarına katıldı. TÜBİTAK Başkanı Mandal ile söyleşi fırsatı yakalayan öğrenciler, bilime dair merak ettiklerini doğrudan TÜBİTAK Başkanı’na sormanın keyfini yaşadı. Ayrıca söyleşide TÜBİTAK Projeleri hakkında bilgiler verilerek, öğrencilere bu konuda teşvikte bulunuldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi’nin 7’den 70’e her yaştan insana bilimi sevdirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında TÜBİTAK ile ortaklaşa çeşitli etkinliklere imza attıklarını kaydeden Başkan Altay, kırsal kesimdeki öğrencileri bilimle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Tırı öğrencilerle buluştu

Dezavantajlı öğrencilerin bilimle buluşturulduğu etkinliklerde, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim TIRI içerisinde bulunan interaktif sergi düzenekleri öğrencilere anlatıldı. Daha sonra eğitmenler tarafından geçekleştirilen bilim gösterilerinde öğrenciler, son teknoloji robotlar ile birebir etkileşim halinde bulundular ve sıvı azot üzerinden maddenin hal değişimlerini gözlemlediler. Öte yandan, Konya Bilim Merkezi ana binasında düzenlenen “Bilim Günlerinde” Bilim Merkezi’ne gelen serbest ziyaretçilere; atölyeler, bilim gösterileri ve sergi anlatımları yapıldı. Ayrıca, canlı olarak gerçekleştirilen “Bilim Merkezleri Sanal Turu Programı”nda 8 sergi galerisi, atölye ve laboratuvarlar alanı ile planetaryum eğitmenler tarafından katılımcılara anlatıldı.

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