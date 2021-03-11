Arazide otlayan 26 koyun öldü, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) KONYA'da Mehmet Bal'ın (55) boş arazide otlattığı koyunlardan 26'sı belirlenemeyen nedenle öldü. Koyunların zehirlenmiş olabileceğini belirten Bal, "Koyunlarımı otlatırken, hayvanlarımın titrediğini gördüm. Sonra yere yığıldılar. Bazılarının karınları şişip, yarıldı" dedi. Koyunların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Bal, akşam saatlerinde küçükbaşlarını otlatmak için ağılından çıkardı. Boş arazide otlattığı koyunlarından 26'sı aniden titreyip yere yığıldı ve bazılarının karınları şişip yarıldı. Bal, koyunlarının ölmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, koyunların ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Koyunlarının aniden titreyip yere yığıldığını belirten Mehmet Bal, şunları söyledi:

''Koyunlarımı otlatırken, hayvanlarımın titrediğini gördüm. Sonra yere yığıldılar. Bazılarının karınları şişip, yarıldı. 26 koyunum telef oldu. Zehirlenmiş olabilirler. Çevrede bulunan fabrikalardan olduğunu düşünüyorum. Müslüman malı hepimiz ortağız. Sütünden sen, etinden bir başkası yararlanıyordu. Emeklerim boşa gitti" dedi.

Ölen koyunlar, bir kamyonete yüklenip bulundukları yerden götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-11 20:49:25



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