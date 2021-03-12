Jandarmanın yaralı bulduğu, nesli tükenmekte olan puhuya tedavi

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, jandarma ekiplerince devriye görevinde, neslinin tükenme tehlikesi olan yaralı puhu bulundu. Tedaviye alınan kuş, daha sonra doğaya bırakılacak.

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide devriye görevi sırasında, nesli tükenmekte olan ve kanatlarından yaralı puhuyu buldu. Ekipler, kuşu Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti. Karatay Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alınan kuşun, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-12 10:33:59



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