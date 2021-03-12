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Belediye başkanının cinayet sanığına iyi hal indirimi ile 18 yıl hapis

DHA

Belediye başkanının cinayet sanığına iyi hal indirimi ile 18 yıl hapis


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu'yu (42) yırtılan afiş nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Abdurrahman Koç (26), 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla indirdi. Koç'un babası, öldürülen Öztoklu'nun selefi ve yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan tutuksuz sanık Abdullah Koç (52) ile diğer 2 sanık, 'suçun işlenmesine yardım etmek' suçundan 15'er yıl hapis cezası aldı, 1 sanık ise beraat etti. 
Girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li İhsan Öztoklu, aynı yıl 24 Mayıs gecesi Başköy Mahallesi'nde, seçimden sonra astırdığı, kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi bismillah tüm Doğanhisarlı hemşehrilerime gönülden teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını öğrendi. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulunan Öztoklu, belediye çalışanları İsmail Kağan Kapıcı ve Ümit Kalkan ile kendisine ait araçla mahalleye gitti. Billboard önünde durdukları sırada Ümit Kalkan, iddiaya göre, afişi yırtanlara küfretti. Bunun üzerine Öztoklu'nun selefi ve seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olan Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve akrabası Osman Koç  ile mahalle halkından bazı kişiler geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleinin ardından ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra hayatını kaybetti. Öztoklu'nun vücudunda 4 bıçak darbesi bulunduğu, 2'sinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve akrabası Osman Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI 
Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun öldürülmesiyle ilgili Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, öldürülen Öztoklu'nun aynı zamanda avukatlığını üstlenen eşi Hanife Öztoklu da yer aldı. Isparta Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Abdurrahman Koç, ''Belediye başkanlığı koltuğunu kullanarak bana küfürler etti. Küfür etmeseydi böyle olmazdı. Babam beni azmettirmedi. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.
Azmettirdiği iddiasıyla yargılanan  ve SEGBİS ile katılan Abdullah Koç da  ''Benim hiç suçum, günahım yok. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Bize iftira atılıyor. Beraatimi istiyorum" dedi. 
'Suçun işlenmesine yardım etmek' suçlarından yargılanan Osman Koç ''Benim söz konusu suçla hiçbir alakam yoktur" diye kendini savundu. Necmi Yavuz da ''Olay yerinde değildim. Olayla uzaktan yakından alakam yok'' dedi. 
Mahkeme heyeti tutuklu Abdurrahman Koç'a,  'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla indirdi.  Diğer sanıklar Abdullah Koç, Osman Koç ve  İrfan Kaynak da önce 18'er yıl hapis cezası aldı. Cezaları iyi hal indirimi uygulanarak 15'er yıla indirildi. Necmi Yavuz ise beraat etti. 
AVUKAT EŞİNDEN KARARA TEPKİ 
Öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun avukat eşi Hanife Öztoklu, duruşma çıkışında gazetecilere, karara itiraz edip, istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirterek, ''Cezalar yeterli değil. Sanıklara indirim uygulandı. Karara itiraz edip istinaf mahkemesine taşıyacağız'' dedi. 
Ailenin avukat Murat Çiçek de, ''Bir belediye başkanı öldürülmüş, iyi halden indirim aldılar. Bunlar neyin iyi halini aldılar, anlamış değilim ? Karardan memnun değiliz. Gerekli yerlere başvurularımızı yapacağız'' dedi. 
  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-03-12 11:50:18

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