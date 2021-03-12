Konyaspor'da 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında pazartesi günü Kasımpaşaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 7 oyuncunun sakatlığı sürerken, 4 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftada Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Konyaspor, 30'uncu hafta karşılaşmasında pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Standı'nda oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.
7 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Yeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Sehic, Ahmet Çalık, Eray Birniçan, Diomande, Barış Yardımcı, Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.
4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Konyaspor'da ayrıca Kravets, Guilherme, Skubic ve Diomande Kasımpaşa maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-03-12 12:09:01
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