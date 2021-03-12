Konyaspor'da 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında pazartesi günü Kasımpaşaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 7 oyuncunun sakatlığı sürerken, 4 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftada Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Konyaspor, 30'uncu hafta karşılaşmasında pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Standı'nda oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

7 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Yeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Sehic, Ahmet Çalık, Eray Birniçan, Diomande, Barış Yardımcı, Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Konyaspor'da ayrıca Kravets, Guilherme, Skubic ve Diomande Kasımpaşa maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-12 12:09:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.