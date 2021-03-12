SÜ ve ASKON donanımlı teknik elemanların yetiştirilmesini hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SÜ ve ASKON donanımlı teknik elemanların yetiştirilmesini hedefliyor

İHA

SÜ ve ASKON donanımlı teknik elemanların yetiştirilmesini hedefliyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), ‘EğitimÖğretim Bursu Protokolü’ kapsamında, SÜ Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesinin programlarına yeni eğitimöğretim yılında, ilk 10 tercihi arasında kayıt yaptıran en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye burs imkânı sağlayacak.
Protokole göre burslar Ekim 2021Haziran 2022 (9 ay) arasında sunulacak. Protokol ile ASKON tarafından SÜ Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi’ndeki mesleki eğitime destek verilerek yerelde çeşitlenen sektörlerde daha nitelikli öğrencilerin ilgili programları tercih etmesi amaçlanıyor. Proje ile öğrenci başarısının teşvik edilmesinin yanı sıra Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan sektörlerde bilgi, beceri ve donanım sahibi teknik elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunulacak.
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy protokol töreninde yaptığı konuşmada, SÜ’nün bölge ve Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi. Üniversite olarak yerli ve millî konularda gayret gösteren iş insanları ve akademisyenleri her zaman desteklemeye hazır olduklarını ifade eden Prof. Dr. Metin Aksoy, “Bu kapsamda, üniversitemiz bölge ve Türkiye’nin kalkınması adına yapılan tüm çalışmalarda öncü olmaya gayret ediyor. Taşın altına elini koymaya çalışıyor. Bu çerçevede gerçekleştirmiş olduğumuz birçok protokol var. Bu protokoller de üniversitemizin gücüne güç katıyor, çalışmamızı hızlandırıyor. Selçuk Üniversitesi ile ASKON arasında gerçekleştirdiğimiz protokol ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Ölçme değerlendirme sınavında ilk tercihlerinde Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültemizi tercih etmeleri halinde, bu öğrencilerimize burs imkanı sağlayacağız. Burslarla birlikte de öğrencilerimizi bir anlamda ASKON ile buluşturmuş olacağız. İlçemizde bulunan fakültemizin bölgeye daha faydalı ve etkin şekilde hizmet etmesini de sağlayacağız. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen başta ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve Dekanımız Prof. Dr. Fatih Mangır ile yönetimlerine teşekkür ediyorum. Bu bir emek ve gayret işi. Ortak dertlerde ve sorunlarda birleşme durumu. Ortak paydamız vatan ve millet. Bu kapsamda da sizlerin ortaya koyduğu hizmetler, öncü adımlar emin olun daha sonrası için daha büyük adımlar olarak geri dönüş sağlayacak. Hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Sorumluluk bilinciyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz”
ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, ASKON olarak gelecek nesillerin gelişimi noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “ASKON Konya Şubesi olarak hem iş insanlarımızın ticari faaliyetlerini geliştirmek hem de ihracattaki paylarını artırarak Konya özelinde, ülkemiz genelinde katma değeri yüksek ürünler üretme üzerine çalışmalar yürütüyoruz. ASKON kamu yararına çalışan dernekler statüsünde olduğu için bunun da vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle üniversitelerimiz nezdinde öğrencilerimizin de gelişmesi, iş hayatına hızlı katılabilmeleri için elimizden geldiğince destekler vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreçte de sizlerle beraber çok güzel çalışmalara imza atma umudu içerisindeyiz. İş insanları olarak elimizden geldiğinden daha fazlasını yapma gayretindeyiz. Şimdiye kadar bu tür projelere imza attık. Sizinle de daha güçlü bir yere geleceğimize inanıyoruz. Merkez fakültelerimizden ziyade ilçe fakültelerimizi de bu konuda güçlendirmek bizim için ayrı bir ehemmiyet. Çünkü oradaki fakültelerimizin seçilmesi için öğrencilerimizi biraz daha desteklememiz gerekiyor. İnşallah bu süreç içinde öğrencilerimizi hızlı bir şekilde iş hayatına hazırlarız. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Aksoy ve Sinacı, EğitimÖğretim Bursu Protokolü’nü imzaladı. Protokol törenine, SÜ Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Mangır, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aziz Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Metehan Ortakarpuz ile SÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Zeliha Üzümcü eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP'li başkanı şehit eden sanığa müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER MHP'li başkanı şehit eden sanığa müebbet hapis cezası
Konyaspor'da 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında
YEREL HABERLER Konyaspor'da 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında
Arazide otlarken ölen 26 koyun için çifte inceleme
YEREL HABERLER Arazide otlarken ölen 26 koyun için çifte inceleme
Belediye başkanının cinayet sanığına iyi hal indirimi ile 18 yıl hapis
YEREL HABERLER Belediye başkanının cinayet sanığına iyi hal indirimi ...
FETÖ hükümlüsü eski komiser yardımcısı, noterde işlem yaptırırken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ hükümlüsü eski komiser yardımcısı, noterde işlem ...
Jandarmanın yaralı bulduğu, nesli tükenmekte olan puhuya tedavi
YEREL HABERLER Jandarmanın yaralı bulduğu, nesli tükenmekte olan ...
Dr. Yalçın Bostancı: “Uzaktan çalışma ilişkisi yazılı bir sözleşmeye dayanmalı"
YEREL HABERLER Dr. Yalçın Bostancı: “Uzaktan çalışma ilişkisi yazılı ...
Suçüstü yakalandı önce ‘pişmanım’ ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi
YEREL HABERLER Suçüstü yakalandı önce ‘pişmanım’ ardından ‘çıkınca ...
Konya’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Arazide otlayan 26 koyun öldü, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Arazide otlayan 26 koyun öldü, ölüm nedenlerinin ...
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
“Normal hayatımızın kıymetini anladık” Türkiye'de ilk korona virüsün görülmesinin üzerinden 1 yıl geçerken, kimi yakınını, kimi arkadaşını kaybetti
YEREL HABERLER “Normal hayatımızın kıymetini anladık” Türkiye'de ilk ...
Konya Bilim Merkezi Ankara’daki öğrencileri bilimle buluşturdu
YEREL HABERLER Konya Bilim Merkezi Ankara’daki öğrencileri bilimle ...
Çaldığı cins köpekleri satmak isterken, alıcı gibi davranan polise yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı cins köpekleri satmak isterken, alıcı gibi ...
Konya Büyükşehir’den çiftçiye sertifikalı yonca tohumu desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den çiftçiye sertifikalı yonca ...
Meram Belediyesi parklardaki revizyon çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi parklardaki revizyon çalışmalarını ...
Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildi
YEREL HABERLER Torna operatörünün kopan kolu, yerine dikildi
Selçuk Üniversitesi, kanser tedavisi için çalışıyor
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, kanser tedavisi için çalışıyor
Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Konya Valisi Özkan: ”Hep birlikte tedbirlere uyarsak bunu aşarız”
YEREL HABERLER Konya Valisi Özkan: ”Hep birlikte tedbirlere uyarsak ...
Jandarma'dan sahte alkol üretimine suçüstü
YEREL HABERLER Jandarma'dan sahte alkol üretimine suçüstü
Konya'da, sahta alkol üretilen eve baskın
YEREL HABERLER Konya'da, sahta alkol üretilen eve baskın
Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı
YEREL HABERLER Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri ...
Konya’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 3 yaralı