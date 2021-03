Başkan Altay: “Bu toprakları aynı şuurla yarınlara miras bırakacağız”

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümü ve İstiklal Marşı Yılı etkinlikleri kapsamında “41 Mısra 41 Ressam 41 Eser Sergisi” açarken; bu sabah otobüslere, tramvaylara, Eski Sanayi ve Bedesten bölgesindeki esnaflara, şehir merkezinde açık alanlardaki vatandaşlara Safahat kitabı ve Türk bayrağı dağıttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılında “41 Mısra 41 Ressam 41 Eser Sergisi”ni açtı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını sergi küratörlerinden Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Dr. Mutluhan Taş yaptı.

Prf. Dr. Taş, “Aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği dayanışmayı bugün 41 sanatçı olarak fırçamızla, tuallerimizle, sanatımızla ifade ediyoruz. Bu güzel serginin oluşmasında en büyük teşekkürümüz Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’adır” dedi.



"İstiklal ruhunu gözle görünür hale getirmek istedik"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılında Büyükşehir Belediyesi olarak, İstiklal Marşı'nın her bir mısrasını Anadolu'nun dört bir yanında görev yapan bir sanatçı ile resme dönüştürdüklerini ifade etti. Nesilden nesile daima hatırlanacak olan Milli Mücadele döneminde mukaddes yurdumuzun dört bir yanının işgal altında olduğunu ve hiç umut yok denildiği anda milletimizin inanç, iman ve vatan sevgisi ile adeta küllerinden yeniden doğduğunu kaydeden Başkan Altay, “Milletimizin fedakarlıkları, kahraman Mehmetçiğimizin şehadet bilinci ve iman dolu yürekleriyle verdiği mücadele sayesinde yurdumuz işgalden kurtarıldı ve istiklalimize kavuştuk. Verilen büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sayesinde bizlere miras bırakılan bu toprakların her daim kıymetini bilecek, aynı şuur ve bilinçle yarınlara miras bırakacağız inşallah. Bugün ülkemizin her noktasından ressamlarımızın İstiklal Marşı’mız için birleşmesini yine o dönemki birlik, beraberlik ruhunu yansıtması açısından çok önemli buluyorum. İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yıldönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma vesilesi ile yapılan bu sergimiz, ziyaretçileri yeniden o günlere götürecek, yeniden o ruhu hissettirecektir. Konyalı hemşehrilerimden 20 Mart'a kadar açık olacak sergimizi mutlaka ziyaret etmelerini, çocuklarına hem sergimizi hem de Milli Mücadele ruhunu ve İstiklal Marşı’nın hangi şartlarda yazıldığını anlatmalarını rica ediyorum. Sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MHP Konya İl Başkanı Remzi Kararslan, sanatçılar ve davetlilerle birlikte serginin açılışını yaparak eserleri inceledi. 41 Mısra 41 Ressam 41 Eser Sergisi 20 Mart’a kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.



Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde Safahat kitabı dağıttı

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla; sabah saatlerinde otobüslere, tramvaylara, Eski Sanayi ve Bedesten bölgesindeki esnaflara, şehir merkezinde açık alanlardaki vatandaşlara Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz eseri “Safahat” ile Türk bayrağı dağıttı. Ekipler Cuma namazı öncesi Sultan Selim Camisi'nde de cemaatin alması için kitaplardan bıraktı. Toplu ulaşım araçlarında ve iş yerlerinde kitapları alan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

