Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi İttifak Holding Konyaspor'un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.

Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan Bosna Hersek'in aday kadrosunda, kariyerlerini Konyaspor'da sürdüren 3 isim yer aldı. Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, Arnavutluk, Kosava ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.

Ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konyasporlu oyuncular şunlar:

Bosna Hersek: İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic

Slovenya: Nejc Skubic

Uganda: Faruku Miya

Gürcistan: Levan Shengelia

Arnavutluk: Sokol Cikalleshi

Kosava: Zymar Bytqi

Fildişi Sahili: Ismael Diomande DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-12 16:10:25



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