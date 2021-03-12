Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi İttifak Holding Konyaspor'un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.
Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan Bosna Hersek'in aday kadrosunda, kariyerlerini Konyaspor'da sürdüren 3 isim yer aldı. Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, Arnavutluk, Kosava ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.
Ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konyasporlu oyuncular şunlar:
Bosna Hersek: İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic
Slovenya: Nejc Skubic
Uganda: Faruku Miya
Gürcistan: Levan Shengelia
Arnavutluk: Sokol Cikalleshi
Kosava: Zymar Bytqi
Fildişi Sahili: Ismael Diomande DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-03-12 16:10:25
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