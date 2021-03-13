'Çok yüksek riskli' Konya'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu



Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli' il olan Konya'da, hava sıcaklığının 14 dereceye çıkmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Kalabalığın, maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı verilere göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da hava sıcaklığı, 14 dereceye çıktı. Sıcak havayı fırsat bilenler ise cadde ve sokaklara akın etti. Kademeli normalleşme süreci kapsamında, hafta sonu sokak kısıtlamasının kaldırıldığı ikinci cumartesi günü de özellikle park ve bahçe gibi yeşil alanlarda yoğunluk oluşması dikkat çekti. Özellikle Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı´nda kalabalık oluşurken, birçok kişinin maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-03-13 16:25:08



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