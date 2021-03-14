Selçuklu Belediyesi ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları başladı. 57.Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 31 Mart’ta online olarak yapılacak olan yarışma 2 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Selçuklu Belediyesi tarafından 57. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllü okuma yarışması gerçekleştiriliyor. 8 Mart itibariyle başvuruları başlayan yarışmaya 30 Mart tarihine kadar www.konyaokuyor.com sitesinden başvuru yapılabilecek. Yarışma ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırılması planlanıyor. Online Kitap Okuma Yarışması için yaş kategorilerine göre iki kitap belirlendi. 815 yaş arasında olanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı yayını olan Yeryüzü Ayetleri 2 Mucizeler Fabrikası, 15 yaşından büyük olanlar için ise George Orwell’ın Hayvanlar Çiftliği kitapları seçildi. Yarışmacılar kitaba sanal ortamda www.konyaokuyor.com sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Her iki kategoride de yarışmacılara otuz soru sorulacak ve sorulara doğru cevap veren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak. Yarışma 31 Mart tarihinde saat 21.00’da online olarak yapılacak. Yarışmada uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ödül olarak her iki kategoride de birinci olan yarışmacılara ödül olarak dizüstü bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık, ikincilere ve üçüncülere tablet ile birlikte mikrofonlu kulaklık, 420 arası sıralamaya giren yarışmacılara mikrofonlu kulaklık, 2150 arası sıralamaya giren yarışmacılara ise ışıklı okuma gözlüğü hediye edilecek.



“Okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunu biliyoruz”

Selçuklu’da çocuklar, gençler ve yetişkinlerin kütüphaneler sayesinde kitaba daha kolay ulaştığına dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır. Bilgiyi yaymak, hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz. Okumak sonsuz ve kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkmak ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimizi ödüllendirmek istedik. Okuma yarışmasında sizlere vereceğimiz küçük ödüllerden öte, okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunun farkındayız. Selçuklu Belediyesi olarak; yaşadığımız coğrafyanın değerlerini geleceğe taşıyacak olan siz değerli hemşehrilerimizi bu okuma seferberliğine davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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