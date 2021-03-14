Sokağa çıkma kısıtlamasında motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)Konya'nın 'Çok yüksek riskli' il olduğundan sokağa çıkma kısıtlamasında 2'si çocuk 4 kişinin bir motosikletle ailecek yolculuk etmesi kameralara yansıdı. Özellikle kadın yolcunun sırtına örtüyle bağladığı ve uyuduğu tahmin edilen bebeğin vücudunun bir kısmının örtüden sarkması, görenleri korkuttu.

Olay, bugün Meram ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Güzelpınar Sokak üzerinde meydana geldi. 'Çok yüksek riskli' il olduğu için kırmızı kategoride yer alan ve bugün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, 2'si çocuk 4 kişilik ailenin bindiği plakasız motosikletle trafikte ilerlemesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün, bir kız çocuğunu dizlerine oturturken, arkada ise sırtına örtüyle bebek bağlayan kadını taşıdığı görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklettekiler, tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti. Özellikle kadın sürücünün sırtına örtüyle bağladığı ve uyuduğu tahmin edilen bebeğin vücudunun bir kısının örtüden sarkması görenleri korkuttu.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-14 14:39:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.