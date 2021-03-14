Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi

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Konya’nın Kadınhanı ilçesinde ısınmak için mangal yakan 4 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kadınhanı ilçesi Beykavağı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uyumadan önce ısınmak için yaktıkları mangalı evlerine alan 4 kişi, sabah saatlerinde kendilerini kötü hissedince ambulansa haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ç. (29), İ.K. (35), B.A. (32), O.B. (28) tedavi altına alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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