Konya Büyükşehir’den hayvancılığa destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir’den hayvancılığa destek

İHA

Konya Büyükşehir’den hayvancılığa destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılık açısından ülkemizde önemli bir paya sahip olan Konya’da hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla üreticiye yüzde 50 hibe destekli damızlık koç desteğinde bulunuyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesi amacıyla 31 ilçede yüzde 50 hibeli damızlık koç desteklemesi yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan üreticilerin gelirini artırmak ve tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla bugüne kadar sadece fidan, fide, tohum ve tarımsal ekipman alanında 55 milyon lira destek verdiklerini belirterek, desteklemeleri artırarak sürdürdüklerini ifade etti. Konya’nın aktif küçükbaş hayvancılık yapan 62 bin yetiştiricisi ve 2 milyon 843 bin koyun sayısı ile Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını belirten Başkan Altay, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yaygınlaşması ve verimliliğinin artırılması için üreticilere damızlık koç desteği başlattıklarını ifade etti. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile “Damızlık Koç Dağıtım Projesi”ni başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, “31 ilçemizde yetiştiricilerimize yüzde 50 hibeli ve 12 24 aylık damızlık koç desteklemesi yapacağız. Belediyemiz tarafından, Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olan ve son 3 yıldır faal olarak koyunculuk yapan, en az 25 en fazla 60 adet koyunu bulunan yetiştiricilerimize birer adet damızlık koç vereceğiz. Üreticilerimiz 26 Mart’a kadar başvuruları devam edecek destekten mutlaka faydalansın” dedi.
Müracaatlar www.konya.bel.tr aracılığıyla yapılırken, müracaat dilekçeleri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı veya ilçe belediyelerine teslim edilebiliyor. Proje ile yetiştiricilerin elinde bulunan koyun sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.
Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve verimin artırılmasında birçok faktör olmasına rağmen, bu konuda ilk sırada koyunlarda et, süt ve yavru verimini artırmak için sürülerde kullanılacak olan verimli damızlık koçlar yer alıyor. Sürülerde kullanılacak koçlar üstün verimli, ıslah çalışması yapılmış sürülerden sağlıklı olanlar seçildi. Bu kapsamda et ve süt verimi göz önüne alınarak bölgeye uygun olan Merinos ve Akkaraman ırkları tercih edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meram’da “Akıllı Atık Toplama” sistemi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Meram’da “Akıllı Atık Toplama” sistemi hayata geçiyor
Konya’da 960 gram esrar ve kenevir tohumu yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da 960 gram esrar ve kenevir tohumu yakalandı
Baba- oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama borularıyla yakalandı
YEREL HABERLER Baba- oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama ...
Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı başladı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı başladı
Konya'da yasak dinlemeyen ruhsatsız eğlence mekanları yine basıldı
YEREL HABERLER Konya'da yasak dinlemeyen ruhsatsız eğlence mekanları ...
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı
YEREL HABERLER Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı
Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi
Konya’da kamyon devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kamyon devrildi: 2 yaralı
Konya’da sulama borusu hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da sulama borusu hırsızları yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında motosiklet üzerinde ...
Başkan Kavuş: “Sağlık kahramanlarımıza minnetimizi verdiğimiz destekle gösterdik”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Sağlık kahramanlarımıza minnetimizi ...
Selçuklu Belediyesi ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi ödüllü kitap okuma yarışması ...
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti
Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın
YEREL HABERLER Konya'da kaçak eğlence mekanına baskın
Konya'da fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da fuhuş operasyonu
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Konyaspor'da, Kasımpaşa maçı öncesi 3 eksik
YEREL HABERLER Konyaspor'da, Kasımpaşa maçı öncesi 3 eksik
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
YEREL HABERLER Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü ...
Öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 'İyi hal' indirimini kabul etmiyorum
YEREL HABERLER Öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 'İyi hal' ...
'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava ...