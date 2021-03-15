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Kırmızı kategorideki Konya'da 380 kişiye tedbirleri ihlalden para cezası

DHA

Kırmızı kategorideki Konya'da 380 kişiye tedbirleri ihlalden para cezası


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA Emniyet Müdürlüğü, 'çok yüksek riskli' iller arasındaki kentte, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu yapılan denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 380 kişiye işlem yapılırken, 4 açık iş yeri mühürlendi, iş yeri sorumluları hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimlerde 80 uyuşturucu hap, 130 gram uyuşturucu madde ve evin bodrumuna yapılmış serada 9 kök Hint keneviri ele geçiren polis, çok sayıda da tabanca ve tüfek buldu. Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 121 kişi gözaltına alındı, trafik kurallarına uymayan 1853 sürücüye de ceza kesildi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Narkotik Suçlarla MücadeleKaçakçılık ve Organize Suçlarla MücadeleAsayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan ve yasa dışı iş yürüten kişileri belirlemek ve yakalamak için denetim yaptı. 
EVİN BODRUMUNDAKİ KENEVİR SERASINA BASKIN
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda polis ekipleri, evin bodrum katında özel düzeneklerle aydınlatma ve havalandırma sisteminin kurulduğunu ve Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Aramalarda, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan çok sayıda elektronik eşya, 9 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi hakkında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmekten işlem başlatıldı.
COVİD-19 TEDBİRLERİNE UYMAMAKTAN PARA CEZASI YAĞDI
Kentte yasaklara rağmen mührü bozulan ruhsatsız eğlence mekanlarının faaliyetlerine devam ettiğini tespit eden polis ekipleri, kent genelinde yaptığı çalışmada 4 ruhsatsız açık iş yeri sorumlusuna 'Mühür Bozma ve Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak'tan adli işlem başlattı, iş yerleri tekrar mühürlendi. Covid-19 tedbirlerine uymayan 380 kişiye ise idari para cezası kesildi.
TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYANLAR POLİSTEN KAÇAMADI
Yapılan trafik denetimlerinde 969 sürücüye hız sınırı ihlali, 401 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 469 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 11 sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 sürücüye fazla yolcu taşımaktan toplam bin 853 sürücüye işlem yapıldı. 45 araç ise trafikten menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-03-15 14:29:00

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