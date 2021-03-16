NEÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

İHA

NEÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde, 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen programla kutlandı.
Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Doğan, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar, öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.
Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Gerçek manada Tıp Bayramı’nı, pandemi sürecini atlattıktan sonra yaşayacağız inşallah. Bu zorlu süreçte işçi, hasta bakıcı, hemşire, doktor ayırmaksızın bütün sağlık çalışanlarımız, kahraman birer savaş eri gibi mücadele ettiler. Onlar, kahramanlarımız. Bu savaşta şehit olan bütün sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Salgınlar bir bakıma muhakeme, muhasebe yapma süreci de yaşatıyor. Hayatlarımızı tekrar değerlendirip yeni bir yaşam tarzı benimseyeceğiz. Tüm sağlık çalışanlarımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, Tıp Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
14 Mart Tıp Bayramı’nın Milli Mücadele dönemindeki öneminden bahseden Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Doğan, Tıp Bayramı ile aynı hafta içinde yıl dönümü idrak edilen Çanakkale Zaferi’nde de tıbbiyelilerin rolünün büyük olduğunu kaydetti. Dekan Prof. Dr. Doğan, salondakilerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.
Rektör Zorlu tarafından profesör ve doçent unvanı alan öğretim üyelerine cübbelerinin giydirildiği tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arabanın parası otopark parasını karşılamıyor Konya'da 2014 yılında yediemin otoparkına çekilen otomobile 25 bin lira otopark faturası çıktı Otomobilini otoparktan çıkarıp satarak vergi borçlarını yapılandırmak isteyen sahibi, iç ve dışında zararlar oluşan otomobilini park faturasından dolayı alamazken, aracının zarar görmesinden dolayı adliyeye giderek şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Arabanın parası otopark parasını ...
Aranan şüpheli sahte ehliyet verdiği polislere yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli sahte ehliyet verdiği polislere ...
Kahvehaneye çevrilen apartman dairesinde polise yakalandılar
YEREL HABERLER Kahvehaneye çevrilen apartman dairesinde polise ...
Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe
Vali Özkan, pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Özkan, pandemi hastanelerinde incelemelerde ...
Başkan Akkaya sağlık çalışanların Tıp Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya sağlık çalışanların Tıp Bayramı’nı ...
(Düzeltme) Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan BM Göçmen Bürosu'nun kursuna ziyaret
YEREL HABERLER (Düzeltme) Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan BM ...
Başkan Kılca: “
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “
Kırmızı kategorideki Konya'da 380 kişiye tedbirleri ihlalden para cezası
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Konya'da 380 kişiye tedbirleri ...
Konya Büyükşehir’den hayvancılığa destek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den hayvancılığa destek
Meram’da “Akıllı Atık Toplama” sistemi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Meram’da “Akıllı Atık Toplama” sistemi hayata geçiyor
Konya’da 960 gram esrar ve kenevir tohumu yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da 960 gram esrar ve kenevir tohumu yakalandı
Baba- oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama borularıyla yakalandı
YEREL HABERLER Baba- oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama ...
Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı başladı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı başladı
Konya'da yasak dinlemeyen ruhsatsız eğlence mekanları yine basıldı
YEREL HABERLER Konya'da yasak dinlemeyen ruhsatsız eğlence mekanları ...
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı
YEREL HABERLER Evin bodrumundaki kenevir serası polise yakalandı
Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi
Konya’da kamyon devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kamyon devrildi: 2 yaralı
Konya’da sulama borusu hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da sulama borusu hırsızları yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında motosiklet üzerinde ...
Başkan Kavuş: “Sağlık kahramanlarımıza minnetimizi verdiğimiz destekle gösterdik”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Sağlık kahramanlarımıza minnetimizi ...
Selçuklu Belediyesi ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi ödüllü kitap okuma yarışması ...
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada