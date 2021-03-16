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Başkan Kılca: “Hemşehrilerimizin rahatı, mutluluğu için sahadayız”

İHA

Başkan Kılca: “Hemşehrilerimizin rahatı, mutluluğu için sahadayız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahalleleri sık sık ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Belediyenin mahallelerde yürüttüğü yatırımları yerinde inceleyen ve vatandaşlar ile esnafın taleplerini dinleyen Başkan Kılca, “Hemşehrilerimizin refahını, rahatını ve elbette mutluluğunu artırmak amacıyla tüm ekiplerimizle sahadayız” dedi.
Başkan Hasan Kılca, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahalle ziyaretleriyle de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda Karatay’a bağlı Hacı Hasan, Acıdort, Çengilti, Ortakonak, Hayıroğlu ve Ovakavağı’nı ziyaret etti. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç’in de eşlik ettiği ziyaretler kapsamında ilk önce Hacı Hasan Mahallesi’ne giden Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kazandırılan suni çim halı sahada futbol oynayan gençlerle buluştu. Kılca, daha sonra merkeze uzak Acıdort, Çengilti, Ortakonak, Hayıroğlu ve Ovakavağı’nı ziyaret ederek burada da belediyenin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Hayıroğlu ve Ovakavağı arasındaki 7 kilometrelik bağlantı yolu çalışmalarının yanı sıra Ortakonak, Acıdort ve Çengilti’deki yol ile kaldırımların parkeyle kaplanmasını inceleyen Hasan Kılca, Hayıroğlu’nda ise semt pazarını ziyaret etti. Bölge sakinleri ve esnafla bir araya gelen Başkan Kılca, pazarcı esnafına hayırlı işler dileğinde bulunarak taleplerini dinledi.

“Hedefimiz 1 milyon metrekare parke”
Belediye olarak ilçe genelinde yürüttükleri yol yapım, bakım, onarım ve parke çalışmalarını değerlendiren Kılca, Karatay’ın dört bir yanında altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kılca, “Hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onları dinlemek, istişare kurumunu her zaman diri tutmak ve belediye olarak buralarda yapabileceklerimizi yerinde tespit etmek üzere mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu ziyaretlerden çok faydalanıyoruz. Hizmetlerimizi ve projelerimizi zaman zaman bu buluşmalar sayesinde hem daha faydalı bir şekle dönüştürüyoruz, hem de varsa yeni istekleri onları da not alıyoruz. Bu ziyaretleri belediyemizin bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde görmek için de önemsiyoruz. Hayıroğlu ve Ovakavağı arasında fen işleri ekiplerimizin yapımını sürdürdüğü 7 kilometrelik bağlantı yolu çalışmalarını inceledik. Yine Ortakonak ve Çengilti’de parke çalışmamız var. Orada da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Belediye olarak koyduğumuz 1 milyon metrekare parke hedefimizi gerçekleştirmek, hatta aşmak için ekiplerimiz canla başla hizmet ediyor. Bu vesileyle de kendilerine teşekkür ediyorum. Amacımız, şehir merkezindeki yaşam standardını ve kalitesini ilçemizin tamamına yaymak. Hemşehrilerimizin refahını, rahatını ve elbette mutluluğunu artırmak amacıyla tüm ekiplerimizle sahadayız. Karatayımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

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