İlk defa elektrik bağlanacak bina ve tesisler için `e-imza´ dönemi



KONYA, (DHA) İlk defa elektrik bağlanacak bina veya tesisler için gerekli olan bağlantı anlaşmaları elektrik mühendisleri ve elektrik fen adamları tarafından artık `e-imza´ ile yapılacak.

MEDAŞ, yeni yapıların ilk bağlantı işlemleri olan enerji müsaadesi ve proje onay işlemlerini 2012 yılından bu yana dijital ortamda yürütüp 2016 yılında `Yalın Bağlantı Sistemi´ ile tesisat kontrol başvurusu dahil tüm abonelik sürecini yeni bir dijital platforma alarak başvuru sürecini sade ve daha şeffaf bir hale getirdi. Dijital ortamda alınan başvuru sayesinde kullanıcılara 24 saat diledikleri an başvuru yapma ve başvurularının hangi aşamada olduğunun takip edebilme imkanı da sağlandı. Aynı zamanda fen adamlarının başvuru yapmak için kuruma gelme gerekliliğini ortadan kaldırmış olup zaman kaybının da önüne geçti.

2021 yılında tamamlamış olduğu son teknoloji yatırımla birlikte enerji müsaadesi, proje onayı, dağıtım sistemine bağlantı anlaşması ve tesisat kontrol işlemlerinin tamamını coğrafi bilgi sistemle ilişkilendirirken, bağlantı taleplerine ilişkin tüm süreçlerin yaşam döngüsünün takip edilerek kullanıcılara sunulan hizmetin kalitesini artırmaya devam edecek.DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez

2021-03-16 13:39:56



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