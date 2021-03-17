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Şizofreni hastası, kız kardeşini annesini cezalandırmak için öldürmüş

DHA

Şizofreni hastası, kız kardeşini annesini cezalandırmak için öldürmüş


Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da şizofreni hastası ağabeyi Soner B.'nin (25), boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü Yağmur B.'nin (15) cinayeti ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yağmur'u ders çalıştığı sırada öldürdüğü belirlenen Soner B.'nin ilk ifadesinde ''Annem, sürekli kaymakamlığa müracaat edip benim hastaneye yatırılmamı istiyordu. Ömrü boyunca evlat acısı çeksin diye kardeşimi öldürdüm" dediği ortaya çıktı. Soner B.'nin dün getirilidiği hastaneden "Beni zorla getirdiler. Ayrılmak istiyorum" diyerek tedaviyi kabul etmediği ve kaçtığı belirlendi. Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı da ortaya çıktı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen aile fertleri, Yağmur B.'nin kapıyı açmaması ve kilitli olması nedeniyle endişelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ve çilingirle eve giren polis, Buhari İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur B.'yi boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Kanlar için yatan Yağmur B.'nin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede Yağmur'un ders çalıştığı sırada öldürüldüğü anlaşıldı. 
YAĞMUR'U ŞİZOFRENİ HASTASI AĞABEYİ ÖLDÜRMÜŞ
Polis ekiplerince Yağmur'un ölümünü hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada Yağmur'un ağabeyi Soner B.'nin şizofreni hastası olduğu, tedavisi için dün Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak buradan kaçtığı belirlendi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, Yamur'u ağabeyi Soner B.'nin öldürdüğünü tespit etti. Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı.  
'ANNEM BENİ HASTANEYE YATIRMAK İSTİYORDU, CEZALANDIRMAK İSTEDİM'
Soner B.'nin poisteki ilk ifadesinde, "Annem, sürekli kaymakamlığa müracaat edip benim hastaneye yatırılmamı istiyordu. Cezalandırmak için kız kardeşimi öldürdüm. Ömrü boyunca evlat acısı çeksin diye kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi.
HASTANEDE TEDAVİ OLMAK İSTEMEMİŞ 
Soner B.'nin ağustos ayında Beyhekim Devlet Hastanesi'nde 'şizofren' tanısıyla tedavi gördüğü belirlendi. Dün de ailesinin istediği üzerine polis eşliğinde ambulansla Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Soner B.'nin, sevk edileceği Beyhekim Devlet Hastanesi'ne yatırılıp tedavi görülmesi kararını "Beni zorla getirdiler. Hastaneden ayrılmak istiyorum. Tedavi olmayacağım. Ben yatmak istemiyorum" diyerek kabul etmediği ortaya çıktı. Tedaviyi kabul etmediği için de acil servis görevlilerince tutanak imzalatılan Soner B.'nin bu işlemleri devam ettiği sırada görevlileri haber vermeden hastaneden kaçtığı belirlendi. 
İl Sağlık Müdürlüğü de Soner B.'nin hastaneden kaçmasıyla ilgili inceleme başlattı. 
YAĞMUR'DAN GERİYE KAPI ÖNÜNDEKİ AYAKKABISI KALDI 
Ders çalışırken ağabeyi tarafından öldürülen Yağmur'dan geriye kapı önündeki ayakkabıları kaldı. Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ
2021-03-17 12:07:45

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