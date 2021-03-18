Başkan Altay: "Atıl durumdaki tarım alanlarını ekonomiye kazandırıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçelerinde bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan 1.5 milyon metrekare araziyi sosyal destek amaçlı tarımsal üretime kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Çomaklı’dan sonra Kulu’da da atıl vaziyetteki arazide ekim yaparak ekonomiye kazandırıyor. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Kulu ilçesinde Acıkuyu bölgesinde ekimi yapılan 800 bin metrekarelik arazide incelemelerde bulundu. Atıl durumdaki tarım arazilerini değerlendirmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Altay, bu kapsamda geçtiğimiz Kasım ayında Meram Çomaklı Mahallesi’nde 700 bin metrekarelik alanda arpa ekimi gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Kulu Acıkuyu’da mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 800 bin metrekarelik bir alanda yağışlardan önce nohut ekimini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Özellikle yağışın azaldığı bu dönemlerde Konya Ovası’nda atıl durumdaki tüm tarım alanlarını ekonomiye kazandırmayı arzu ediyoruz. Özellikle kuraklığa dayanıklı tohumlar seçerek onların gelişimleri ve verimleri ile ilgili bir istatiksel veri çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca buradan oluşacak hasılatı inşallah sosyal yardımlarda kullanmayı planlıyoruz. Bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Bugünlerde ovamızda yağışlar var. İnşallah çiftçimize bereketli olur. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretimin, tarımın ve hayvancılığın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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