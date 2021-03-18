Rögara düşen yavru köpek, iş makinesi kullanılarak kurtarıldı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da kapağı çalınan rögara düşen yavru köpek, iş makinesi de kullanılarak yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Köpek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi´ne götürüldü.
Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Becerik Sokak´ta yavru bir köpek, kapağı olmayan rögara düştü. Çevredekiler durumu, belediyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, önce görüntüleme cihazıyla köpeğin yerini tespit etti. Ardından da o bölge iş makinesiyle kazıldı ve boru kesilerek, yavru köpek kurtarıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan köpek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi´ne götürüldü. Kurtarma anları da cep telefonu kamerasına yansırken, belediye ekipleri rögar kapağının çalınmış olabileceğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-03-18 12:51:27
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